2児の母でタレントの菊地亜美（35）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【新年】産後の体重、やっと妊娠前に戻りました【ダイエット】」と題し、20キロ弱の減量に成功したという自己流の産後ダイエットについて明かした。【写真】「今すぐ産まれてもおかしくなさそうな大きさだけど、まだ妊娠6ヶ月だよ？え???」第2子妊娠中の菊地亜美菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）、25年3月に第2子女児（0）