タレントの菊地亜美（35）が22日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。体の不調を明かした。菊地は自身の動画に「目の下が膨らんであざやクマみたくなってるやついきなりなんだろう、、老化かな、、3週間経っても消えないって最近ずっと気にしてたら、まさかの副鼻腔炎でこうなってるらしくて」と記し、副鼻腔炎の影響で目の下が膨らんでしまったと報告。「花粉症からの副鼻腔炎で、目の下が緑に膨れてるから隠そう