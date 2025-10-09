2020年に長女、2025年3月に次女を出産したタレントの菊地亜美さん。等身大の日々を発信するYouTube「あみちゃんねる」は、ママたちから絶大な人気を得ています。今回はそのチャンネル、そしてとくに大きな反響があったという流産の公表についてもお聞きします。産後に痔が悪化した話まで（笑）、なんでも話してしまっています──ご自身のYouTubeチャンネルでは妊娠中から現在まで、子育てやご家族のことを細かに配信されています