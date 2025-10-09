2020年に長女、2025年3月には次女を出産。ママとして、タレントとしても活躍されている菊地亜美さんへのインタビュー。今回はパートナーである旦那さまとの関係性について。よく言い合いをしてしまうそうですが、それは果たして「ケンカ」と呼べるものなのでしょうか……？育児も家事も自然と分担制に。夫は子どもが苦手だったけれど……──家事育児の分担は、娘さんが生まれる前から決めていましたか？菊地亜美さん（以下、菊地