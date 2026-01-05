2025年12月29日、台湾メディアTVBSは、中国湖北省の東湖実験室において磁気浮上式の模型列車が5．3秒で時速800キロに到達し、世界記録を塗り替えたと報じた。同メディアは、この列車が1秒間に222メートル、すなわちF1マシンの最高速度の2倍以上で走行し、瞬時にサッカー場1つ分の距離を駆け抜けたと紹介。この極限の加速を実現した鍵は「電磁推進と磁気浮上」の組み合わせにあると解説し、車輪とレールの摩擦を排除する磁気浮上シ