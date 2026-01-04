現役時代にどれほど活躍していても、定年後の生活が思い描いた通りになるとは限りません。ふとしたきっかけで突きつけられるのは、老後のシビアな現実と、自由にならないお金への葛藤です。ある男性のケースをみていきます。「部長、乾杯の挨拶を」かつての部下からの招待状に、冷や汗が止まらない「白い封筒に、金の箔押しで『寿』の文字。現役時代なら『おぉ、めでたいな！』とすぐにスケジュールを確認したけど……今は動悸が止