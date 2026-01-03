大御所歌手の和田アキ子が、ついにABEMAのスタジオへ初めて足を踏み入れた。1月2日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」にゲストとして登場した和田は、番組開始早々から圧倒的な存在感を見せつけ、共演する芸人たちを震え上がらせた 。【映像】和田アキ子にビビりまくる芸人たち番組ではお正月特別企画として「パチンコフレンドパーク 花の慶次編」を開催。支配人を務める岡野陽一が、あまりの緊張から「あらたんみゃんて