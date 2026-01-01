〈やっぱり時代の最先端〉〈このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします〉モデルで俳優の冨永愛（43）が’25年12月20日、自身のインスタグラムを更新。俳優の山本一賢（いっけん・39）との間に新しい命を授かったことを報告した。冨永は、夕陽が照らす海辺の画像とともに冒頭のように挨拶。続けて、〈戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられ