女優、モデルの冨永愛さん（43）が12月20日、自身のインスタグラムを通じて妊娠を発表しました。ネット上ではお相手の俳優、⼭本⼀賢（いっけん）さん（39）にも注目が集まっています。【写真】冨永愛さん「俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を…」お相手の山本さんとは山本さんは1986年1月生まれ、東京都出身。2018年から俳優を始め、小島央大監督の「JOINT」（2021）で映画デビュー。今年上映の映画