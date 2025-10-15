10月14日に、料理研究家の園山真希絵が、作詞作曲家のTAKESHIとの結婚を発表した。「TAKESHIさんは、嵐やTOKIO、SUPER EIGHT、KAT-TUNなど、旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）の所属グループに多くの楽曲を提供してきました。双方から発表された文書では、昨年の3月15日に結婚しており、別居婚の形を取っていると明かされています」（スポーツ紙記者）X上では祝福の声があがると同時に、13年前の大騒動を思い起こ