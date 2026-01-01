1月2、3日に行われる箱根駅伝正月の風物詩、第102回箱根駅伝が1月2、3日に行われる。ただ、ファンには気がかりなニュースも。「大変そうだな…」「5、6区が…」と心配の声が集まっている。12月31日から日本を寒波が襲うとの天気予報が発表され、特に2日は首都圏の平野部でも降雪の可能性があるとの予測もある。箱根駅伝は東京・大手町発着で神奈川県を横断し、標高723メートルの箱根・芦ノ湖に至る。予報を知ったファンからは