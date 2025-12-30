¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âç¼ê¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤½¸ÃÄ¡ÊCNPC¡Ë¤Ï29Æü¡¢»±²¼¤ÎÃæ¹ñÀÐÌý¿·áÅÌýÅÄ¤Îº£Ç¯¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÃíÆþÎÌ¤¬28Æü»þÅÀ¤Ç100Ëü¥È¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÇ¯´Ö100Ëü¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎCO2ÃíÆþ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÌýÅÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·áÅÌýÅÄ¤¬¡¢CO2¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖCCUS¡×µ»½Ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ±þÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹ºÎ·¡¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤È¼Â¼Á¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹