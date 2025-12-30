『週刊新潮』の手記で「まったくもって自殺願望ではなく、生きてゆく自信がない、それだけです」と書いた木嶋佳苗死刑囚に面会したジャーナリストで月刊『創』編集長の篠田博之氏。彼が追った木嶋死刑囚の「ある決意」とは……。【画像】木嶋佳苗死刑囚が立ち上げた「拘置所日記」ブログの一部『死刑囚と家族になるということ』より一部抜粋、再構成してお届けする。 養子縁組によって接見禁止に備え その手記に興味を覚え