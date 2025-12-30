ÌÚÅè²ÂÉÄ»à·º¼ü¤¬Ì©¤«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡È3¿Í¤È¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¡É¤Î»×ÏÇ¡ÄÀÜ¸«¶Ø»ß¤ËÈ÷¤¨¤¿¼þÅþ¤¹¤®¤ë·è°Õ¤È3ÅÙ¤Î¹öÃæ·ëº§¡Ò¼óÅÔ·÷Ï¢Â³ÉÔ¿³»à»ö·ï¡Ó
¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Î¼êµ¤Ç¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ¼«»¦´êË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿ÌÚÅè²ÂÉÄ»à·º¼ü¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç·î´©¡ØÁÏ¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î¼ÄÅÄÇîÇ·»á¡£Èà¤¬ÄÉ¤Ã¤¿ÌÚÅè»à·º¼ü¤Î¡Ö¤¢¤ë·è°Õ¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÚÅè²ÂÉÄ»à·º¼ü¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¹´ÃÖ½êÆüµ¡×¥Ö¥í¥°¤Î°ìÉô
¡Ø»à·º¼ü¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÜ¸«¶Ø»ß¤ËÈ÷¤¨
¤½¤Î¼êµ¤Ë¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤ÆÀÜ¸«¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Èà½÷¤Ï2015Ç¯¤Ë¹öÃæ·ëº§¤Ë¤è¤ê²þÀ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼êµ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÆþ±¡¤·¡¢ÌÌ²ñ¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢16Ç¯9·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸µÉ×¤¬²÷Éü¸å¡¢Éü±ï¤òµá¤á¤¿¤¿¤á¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î½÷À¤È¤â17Ç¯2·î¤ËÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤é¤ÏÊÐ¤Ë¡¢¾å¹ð´þµÑ¤µ¤ì¡¢»à·º³ÎÄê¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î½è¶ø¤ËÈ÷¤¨¤¿¼«±Ò¼êÃÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
»à·º¼ü¤¬·º³ÎÄê¸å¡¢°ìÈÖÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢³°Éô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤À¡£»à·º³ÎÄê¼Ô¤Ï³°Éô¤È¤ÎÌÌ²ñ¤äÄÌ¿®¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤äÊÛ¸î¿Í°Ê³°¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÌ²ñ¤â¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÃÓÅÄ¾®»ö·ï¤ÎÂð´Ö¼é»à·º¼ü¤Ï»Ù±ç½÷À¤È¹öÃæ·ëº§¤·¤¿¤·¡¢ÎÓâÃ¿ÜÈþ»à·º¼ü¤âÃËÀ¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤¿¡ÊÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï2¿Í¤ª¤ê¡¢1¿Í¤ÏÉ×¤Î·ò¼£¤µ¤ó¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÏÄ¾ÀÜÈà½÷¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤¿¡Ë¡£
ÌÚÅè»à·º¼ü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤ò3¿Í¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤Î¼þÅþ¤µ¤Ï¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶öÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÎÓâÃ¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ç¤Î¾å¹ð´þµÑ¤¬4·î¤À¤Ã¤¿¡£2009Ç¯4·î21Æü¤Ë¾å¹ð´þµÑ¡¢4·î30Æü¤ËÈ½·èÄûÀµ¿½¤·Î©¤Æ¤òÄó½Ð¡¢5·î18Æü¤Ë¤½¤ì¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤Æ19Æü¤ËÈà½÷¤Î¤â¤È¤Ø¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ6·î3Æü¤Ë¡¢»à·º³ÎÄê½è¶ø¤ò¿½¤·ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎâÃ¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î½è¶ø¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Í½Â¬¤¹¤ë¤Î¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌÚÅè¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï5·î8Æü¤ËÈ½·èÄûÀµ¿½¤·Î©¤Æ¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£âÃ¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¾È¤é¤»¤Ð5·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÀÜ¸«¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï5·î24Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö5·î23Æü¸½ºß¡¢¤Þ¤ÀÌ¤·è½è¶ø¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÚÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢¹´ÃÖ½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ÎÓâÃ¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Î»Ù±çÄÌ¿®¤Ê¤É¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¤½¤ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÜ¸«¤Î»þ¤Ë¤â¡¢ÁÏ½ÐÈÇ¤«¤é´©¹Ô¤·¤¿¡ØÏÂ²Î»³¥«¥ìー»ö·ï¡¡¹öÃæ¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤â´Þ¤á¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼óÅÔ·÷Ï¢Â³ÉÔ¿³»à»ö·ï¤ÈÏÂ²Î»³¥«¥ìー»ö·ï¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âËÜ¿Í¤¬ÈÝÇ§¤·¤¿¤Þ¤Þ¾õ¶·¾Úµò¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ê¤É»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÌÚÅè¤µ¤ó¤ââÃ¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤ÀÀÜ¸«¤Î»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢»à·º³ÎÄê¼Ô¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ØÁÏ¡Ù¤â¤º¤¤¤Ö¤óÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÉÔ¿®¤Î¶¯¤¤¸µ¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤ÎµÆÃÏÄ¾»Ò¤µ¤ó¤Î¼êµ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ö»ä¤È¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎµÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¼êµ¤ò½ñ¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ØÁÏ¡Ù¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿Ò¤Í¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÀÜ¸«¤Î»þ¤ÏÂ¾¤ÎÏÃ¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢·¸´±¤Ë¡Ö¤â¤¦»þ´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£Èà½÷¤¬¤â¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¹²¤Æ¤Æ¡ÖºÆ¿³ÀÁµá¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÁá´ü¼¹¹Ô¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦·ï¤Ï¡©¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ö¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¶²¤é¤¯Èà½÷¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢Ë¡Áê¤ËÁá´ü¼¹¹Ô¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èà½÷¤ËËÝ°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ÌÚÅè¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤¤¤ÄÀÜ¸«¶Ø»ß¤¬¤Ä¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤â¤Ã¤Ñ¤éÂ®Ã£¤äÅÅÊó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»à·º³ÎÄê¸å¤â³°Éô¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ®½Å¤Ê¤³¤È¤À¡£¤¼¤Ò¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤âÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¥Ö¥í¥°¤Ç·ã¤·¤¤¡ØBUTTER¡ÙÈãÈ½
ºÇ¹âºÛÈ½·è¸å¤â¥Ö¥í¥°¡Ö¹´ÃÖ½êÆüµ¡×¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Å¤¿¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢È½·è¸å¤ËÌÚÅè¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤È¿·Ä¬¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Í®ÌÚËã»ÒÃø¡ØBUTTER¡Ù¤Ø¤ÎÈãÈ½¤À¤Ã¤¿¡£
¼óÅÔ·÷Ï¢Â³ÉÔ¿³»à»ö·ï¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎËÜ¤Ë·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥í¥°¤«¤é°úÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¡ü5·î11Æü¡Ö¥Ð¥¿ー¤Ã¤Æ²¿¤ä¤Í¤ó¡©¡×
¡ÔÍ®ÌÚËã»Ò¤Ã¤ÆÃ¯¡©
»ä¤â²ÈÂ²¤âÊÛ¸î»Î¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥æ¥º¥¥¢¥µ¥³¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¡ÖBUTTER¡×¡£
¤³¤ÎËÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÌÚÅè²ÂÉÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢Í®ÌÚ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í®ÌÚ¤â»ä¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ñÀÒ¹¹ð¤Ë»ä¤Î»áÌ¾¤òºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÂÏÇ¤À¡ª¡Õ
¡ÔÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤òË¬¤ìÌÌ²ñ¤·¤¿»ö¤¬1ÅÙ¤Ç¤â¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢ÌÚÅè²ÂÉÄ¤È1ÅÙ¤Ç¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢Í®ÌÚ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¸½¼Â¤ÈÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡£¡Õ
¡Ô»ä¤Ï4·î14Æü¤ËºÇ¹âºÛ¤Ç¾å¹ð¤¬´þµÑ¤µ¤ì21Æü¤ËÈ½·èÄûÀµ¿½Î©½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤í¤½¤í´þµÑ¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢½ô¡¹¤Î¼êÂ³¤¸å¤Ë³ÎÄê¼Ô½è¶ø¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌ²ñ¤ä¼ê»æÅù¤Î¼ø¼õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë³°Éô¸òÄÌµö²Ä¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¹´ÃÖ½êÄ¹ÅÂ¸æµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ì¤è¤¦¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ä¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡ªÍ®ÌÚ¡Õ
Í®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØBUTTER¡Ù¤Ï2024Ç¯º¢¤«¤é³¤³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢ËÝÌõËÜ¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÅè»à·º¼ü¤é¤·¤¼ç¿Í¸ø¤È¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾®Àâ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àÊ¸³Ø¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤¿ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ù°¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡Ä¡×
È½·è¤ä¤½¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5·î17Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤À¡£
¡ü5·î17Æü¡ÖÈ½·è³ÎÄê¤½¤Î¸å¡×
¡Ô5·î9ÆüÉÕ¤±¤ÇºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬È½·èÄûÀµ¿½Î©¤Æ¤ò´þµÑ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö»à·ºÈ½·è³ÎÄê¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢17Æü¸½ºß¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÌ¤·è¤ÎÈï¹ð¿Í¤ÈÆ±¤¸À¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê»æ¤ÎÈ¯¼õ¤äÌÌ²ñ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤ä¼«ÊÛ¹ØÆþ¤âµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£·îÃæ¤Ë¤Ï»à·º³ÎÄê¼Ô¤È¤·¤Æ½è¶ø¤¹¤ë»Ý¤Î¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢Á´Á³Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åìµþ¹´ÃÖ½êÄ¹ÅÂ¤¬ÎÉ¼±¤¢¤ë¿Í¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È½·èÊóÆ»¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥«¥¨¥µ¥ë¤Î»þÂå¤«¤é¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤·¤«¸«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤«¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¼êµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Õ
¤³¤Î¸å¤Ë¤â¡ØBUTTER¡ÙÈãÈ½¤¬Â³¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï5·î23Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Îµ½Ò¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£
¾×·â¤À¤Ã¤¿¹öÃæ·ëº§¤ÎÁê¼ê
¤½¤ÎÌÚÅè²ÂÉÄ¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê¹öÃæ·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¯ー¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯5·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î·ëº§Áê¼ê¤¬¡¢¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¹¥¯¤À¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡¢°ì»þ¤½¤ÎÏÃÂê¤Ï½ÐÈÇ³¦¤ò¤«¤±¤á¤°¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Î¼èºà¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤È1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù5·î2¡¦9Æü¹æ¤Îµ»ö¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖÌÚÅè²ÂÉÄ¹öÃæ·ëº§¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¥Ç¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»æ¤äÍâÆü¤ÎTBS¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥çー¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÌÚÅè¤µ¤ó¤Ë¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹âºÛ¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤¿2017Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÅè¤µ¤ó¤¬¿´¾ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ä¹Ê¸¤Î¹öÃæ¼êµ¤¬Æ±»ï4·î20Æü¹æ¤ËºÜ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»ä¤âÌÚÅè¤µ¤ó¤ËÀÜ¸«¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»à·ºÈ½·è³ÎÄê¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÚÅè»à·º¼ü¤Ï¡¢·ëº§¤·¤¿Áê¼êÃËÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÉÔ¿³»à¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹öÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»Ù±ç¤ÎÃËÀ¤¬2¿Í¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÈà½÷¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»à·º³ÎÄê¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤ÈÊÛ¸î¿Í°Ê³°¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌÌ²ñ¤â¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¼Ò²ñ¤È¤Î³ÖÀä¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢»à·º¼ü¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¡£¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ä·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÌÚÅè¤µ¤ó¤ÏÍÑ°Õ¼þÅþ¤ÇÆ¬¤â°¤¯¤Ê¤¤½÷À¤Ç¡ÊÌÌ²ñ¼¼¤Ç»ä¤¬¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤Ä¤¤¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÌÚÅè¤µ¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤Î°¤¤¼Ì¿¿¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Ê¤¼Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬ñÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈà½÷¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ë¡£
¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¥Ç¥¹¥¯¤Î»×¤¤¤È·Ð°Þ¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æº£²ó¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯1·î¤ËÈà½÷¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ÎÃ´Åö¥Ç¥¹¥¯¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Â¾¤ÎÃËÀ¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÈà½÷¤Ï¤½¤Î¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡ÙÊÔ½¸¼Ô¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»à·º¼ü¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀÊÔ½¸¼Ô¤Î»×¤¤¤È°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÅè¤µ¤ó¤¬¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Î¥Ç¥¹¥¯¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿·Ä¬¼Ò¤â¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼êÃÊ¤È¤·¤Æ·ëº§¤Î·Á¤ò¤È¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö·ëº§¤Ë¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¿·Ä¬¼Ò´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÈà¤Ï»Í½½ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢µ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¥Ç¥¹¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢µÜËÜÂÀ°ìÊÔ½¸Ä¹¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ê¥ó¥Ðー2¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Â¸ºß¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¡¢»ö·ï¼èºà¤Ë¿¼¤¯Î©¤ÁÆþ¤ë¤Ê¤é»à·º¼ü¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤«¤é¡¢¹öÃæ·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤Ç¤â¿·Ä¬¼Ò¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¿¦¶ÈÎÑÍý¾å¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£³Î¤«¤ËÌÚÅè»à·º¼ü¤Ï¶§°»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢À¤´Ö¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤½¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¬¡¢·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¾ðÊó¤¬³ÖÀä¤µ¤ì¼ÂÂÖ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»à·º¼ü¤Î¸½¼Â¤òµÏ¿¤·¡¢À¤¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÂç»ö¤Ê»Å»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¡ØÁÏ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤ä¿·Ä¬¼Ò´´Éô¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤ä¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë2¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÎø°¦´Ø·¸¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Èà¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤òÎ¥¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î·ï¤Î¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¿¿Áê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
2024Ç¯¤«¤é¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÀÐ°æÌ¯»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÌÚÅè¹áÉÄ»à·º¼ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥¦¥§¥ó¥«¥à¥¤¡¡»à·º¼ü¡¦ÌÚÅè²ÂÉÄ¤ÎÀ¸º¯¡×¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£Ã°Ç°¤Ê¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÚÅè¤µ¤ó¤ÎÏ¢Â³ÉÔ¿³»à»ö·ï¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¡¢Èà½÷¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¥Ç¥¹¥¯¤È¤Î·ëº§¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤Î·ëº§¤Ï¡¢¹Ô¤¯¹Ô¤¯¤ÏÌÚÅè»à·º¼ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Î¤è¤¦¤À¡£¤Û¤ÜÃÇÄêÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ²¿¤é¤«¤Î¿´¾Ú¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢Åö»ö¼Ô¤¬¤½¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¿¿Áê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ï¾Íè¡¢Ë¬¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸¡¿¼ÄÅÄÇîÇ·¡¡ÊÔ½¸¡¿·î´©¡ÖÁÏ¡×ÊÔ½¸Éô¡¡¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡¿Shutterstock
¡Ø»à·º¼ü¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡ÊÁÏ½ÐÈÇ¡Ë
·î´©¡ÖÁÏ¡×ÊÔ½¸Éô (ÊÔ½¸)
2025/7/14
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
162¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4904795880
»à·º¼ü¤È¹öÃæ·ëº§¤äÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤¿½÷ÀÃ£¤Î¼êµ¡£¤ä¤Þ¤æ¤ê±à»¦½ý»ö·ï¡¢¥ª¥¦¥à¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ê¤É