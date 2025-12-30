カレダ・ジア氏＝2009年5月2日、バングラデシュの首都ダッカ（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】1991年にバングラデシュで初めて女性首相となったカレダ・ジア元首相が30日、首都ダッカの病院で死去した。80歳。死因は明らかになっていないが、同国メディアによると心臓と肺の感染症などで入院していた。45年、当時英領インドだった北部ディナジプール生まれ。夫はパキスタンからの独立戦争開始をラジオで宣言し、国民的英