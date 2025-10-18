紅茶好きにはたまらない季節がやってきました♡ Afternoon Tea・ティールームでは、紅茶の日を記念して、11月1日（土）～11月12日（水）の期間、「ティーフェス2025」を開催します。定番チャイに加え、アップル・焼き芋・栗をテーマにした新作デザートチャイ3種が登場。さらに、ティーフェス限定のスペシャルBOXやベーカリーアイテムも揃い、秋のお茶時間を格上げして