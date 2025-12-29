フレッシュネスバーガーから、お得感たっぷりの「HAPPY BAG 2026」が今年も登場します。2025年12月26日より数量限定で販売され、ふんわりブランケットや使いやすいオリジナルトートなど、ここでしか手に入らない限定グッズがセットに♡さらに3,500円分のフードチケットも付いており、新しい年のスタートにぴったりの内容です。今回は好評を受けて全店販売となり、より手に取りやすくなったのも