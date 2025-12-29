フレッシュネスの福袋2026が登場♡お得な3,500円チケット入りHAPPY BAG

フレッシュネスバーガーから、お得感たっぷりの「HAPPY BAG 2026」が今年も登場します。2025年12月26日より数量限定で販売され、ふんわりブランケットや使いやすいオリジナルトートなど、ここでしか手に入らない限定グッズがセットに♡さらに3,500円分のフードチケットも付いており、新しい年のスタートにぴったりの内容です。今回は好評を受けて全店販売となり、より手に取りやすくなったのも嬉しいポイント。2026年の始まりをちょっとうれしくしてくれる福袋です。

限定オリジナルグッズがかわいい♡

今回の福袋には、フレッシュネスらしいナチュラルカラーのオリジナルトートバッグ（H200mm×W220mm）が付属。

小ぶりながら普段使いにちょうどよく、ランチのお供やちょっとした外出にも活躍します。

さらに、肌寒い季節に欠かせないふんわり質感のオリジナルブランケット（H700mm×W1000mm）もセットに。

どちらも福袋限定のグッズで、柔らかな雰囲気と使いやすさが魅力です♪自分用にもギフトにも喜ばれるアイテムが揃っています。

3,500円分のフードチケットでお得に◎

セットには3,500円分のフードチケット（700円×5枚）も付いており、期間限定バーガーや人気メニューをお得に楽しめるのが嬉しいポイント。

税込1,000円以上の会計で利用でき、購入店舗のみ使用可能です。1会計につき1枚のみ利用できるなど注意点はありますが、普段からフレッシュネスを訪れる方にはかなり魅力的。

さらにモバイルオーダーやデリバリーでは使えない点なども事前にチェックしておくと安心です。有効期限は2026年3月31日までとなっています。

全店販売で手に取りやすくなった福袋

価格は3,500円（税込）で、数量限定販売。これまで一部店舗限定だった福袋ですが、今回は好評を受けて初めて全店販売に。

ただし、球場・動物園・空港店舗、新宿6丁目店、千葉中央店、高田馬場店、元住吉店、東京ガーデンテラス紀尾井町店では取り扱いがないため注意が必要です。

セット内容はトートバッグ、ブランケット、フードチケットの3点。返品に関する注意事項も細かく定められており、開封後やお客様都合での返品は不可となっています。

不良品はオンワードコーポレートデザインが対応しています。

新年の“小さな楽しみ”を福袋で♡

フレッシュネスバーガーの「HAPPY BAG 2026」は、限定グッズのかわいさとフードチケットの実用性がどちらも楽しめる、毎年人気の福袋です。

日常づかいしやすいアイテムが揃っているので、新しい年の始まりが少し楽しく、心までほっと温まるようなセット内容に。

普段フレッシュネスを利用する方はもちろん、気軽なギフトとしてもおすすめです。数量限定のため、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね♡