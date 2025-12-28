現役最後のレースは歓喜に包まれた。デビュー19年目の田中健（37＝中村）が28日、阪神でジョッキー人生にピリオド。一頭入魂で12R・カウントダウンSのイツモニコニコ（牝4＝浜田、父ビッグアーサー）に継続騎乗。昇級戦だが、がっちり好位につけ、最後の追い比べを制した。われんばかりの拍手で検量室前に迎えられ、満面の笑み。表彰式の後にはウイナーズサークルで同期の浜中、荻野琢ら多くの騎手仲間に囲まれ、記念撮影。そ