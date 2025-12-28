全長3.4mに“7人”乗れる！ スバル「超マイクロ・ミニバン」に反響殺到！スバルは現在の国内ラインナップにおいて、3列シートを備えた多人数乗車モデルは存在せず、そのため「ミニバン」のイメージの薄いメーカーとなっています。しかし、かつて同社には全長3.5メートルほどの極めてコンパクトなボディに、7人分の座席を詰め込んだ個性的なモデルが存在しました。【画像】超カッコイイ！ これがスバル斬新「マイクロ・ミニバン