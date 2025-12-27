2025年9月に登場したエレコムのワイヤレスゲーミングマウス「VM800L」はゲーミングマウスとして世界で初めて超広帯域(UWB)通信を採用しており、低遅延かつ安定性の高い接続を可能としています。そんなVM800LをGIGAZINEのプレゼント企画のために提供してもらえたので、外観やクリック音などを確認してみました。MOUSE - vm800｜ELECOM GAMING｜V custom - ゲーミングマウスhttps://www.elecom.co.jp/pickup/v-custom/products/mouse