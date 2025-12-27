12月27日、中山競馬場で行われた9R・ベストウィッシュカップ（3歳上2勝クラス・芝1200m）は、石川裕紀人騎乗の7番人気、アンビバレント（牡5・栗東・藤野健太）が快勝した。4馬身差の2着にスムースベルベット（牝5・美浦・南田美知雄）、3着にタマカヅラ（牝3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:07.8（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ルシード（牡3・美浦・田島俊明）は12着、2番人気でT.マーカンド騎乗、ヴァンヴィーヴ