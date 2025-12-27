関東は、お正月の三が日にかけて晴れる日が多く、初日の出は期待大。30日(火)をピークに寒さが和らぎますが、冷え込みの厳しい年越し・お正月に。気温の変化で体調を崩さないようにしてください。寒気が北上年末とは思えない暖かさの日も関東は、明日28日(日)から年明け1月3日(土)にかけて、晴れる日が多いでしょう。29日(月)から30日(火)にかけて前線が北日本付近を通過しますが、影響は小さく、にわか雨は局地的となりそうです