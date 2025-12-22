【∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン】 12月27日 発売 価格：各2,200円 バンダイは、玩具「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」、「∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン」及び「∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン」を12月27日に発売する。価格は各2,200円。