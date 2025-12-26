BLACKPINK・ROSE（ロゼ）の「APT．」が、昨年に続き、今年の韓国音楽界も席巻した。韓国メディアの毎日経済は26日「ROSEのAPT．が今年も総なめ…TikTok『2025今年の音楽』国内チャート1位」の見出しで詳報した。ROSEは米国シンガー・ソングライターのブルーノ・マーと昨年10月に「APT．」をリリースした。発売直後から大きな話題となり、グローバルシンドロームを起こした。発表当時から注目され、ビルボード「HOT100」チャートに4