徹底した品質管理と熟練の注ぎ方で最上の一杯を提供するビアホール。家や居酒屋で飲むビールとの質の違いに驚く人も少なくないだろう。来店するお客は“ビール通”の紳士がほとんどとはいえ、アルコールの影響もあってか“ウンザリするような客”に遭遇することも。特に忘年会シーズンのこの時期は例年、トラブルが絶えない。都内のビアホールで働く筆者が、実際に今年の忘年会シーズンに目の当たりにした迷惑行為を紹介して