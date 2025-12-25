業績絶好調でも「買ってはいけない株」がある、配当履歴でバレる“ドケチ企業”の正体元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと9億円（2025年10月時点）！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない“ほったらかし投