»ÕÁö¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡££²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤Ç£²£°ÂåÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉô²°¤ÏÀèÆü¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì»Ò£´¿Í¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤ÈÃËÀ­¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤¿¡£À¾Åìµþ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊì»Ò£´¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¹Æü¤Î¤³¤È¡£¸á¸å£µ»þ£²£°Ê¬¤´¤í¤ËÉ×¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¸¼´Ø¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤«