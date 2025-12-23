「コーヒーの2050年問題」を前にして、次世代のコーヒーロースターは土壌の再生と気候変動の解決に貢献することが求められている──。Overview Coffee Japanの取り組みから学ぶ、環境再生に向けたシフト。【リジェネラティブ・カンパニー・アワード2025選出】