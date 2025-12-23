甘えん坊な猫さんは、飼い主さんに抱っこされると、どうやら気持ちよくなってしまった様子。抱っこされている時の猫さんの表情が可愛すぎると、大きな注目を集めています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で16.9万再生を突破し、「猫は赤ちゃんやなぁ」「可愛い寝顔」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられました。 【動画：甘えん坊な猫を抱っこ→背中をトントンしていると…まるで赤ちゃんのような『尊すぎる光景