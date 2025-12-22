家計の味方だった鶏むね肉の値上がりがとまりません。需要が増えるいまの時期、食卓だけでなく体づくりに励む人にも影響が広がっています。カリっと揚がったキツネ色の鶏むね肉。上にかかるたっぷりのタルタルソースが食欲をそそります。宮崎県の郷土料理「チキン南蛮」です。 （山本記者）「鶏肉がむね肉なのでさっぱり食べられます。そしてタルタルソースがご飯にすごく合いおいしいです」３年前にオープン