ファミリーマートと「マツケン」こと松平健さんがコラボレーションした「ファミマツケン」を開催！

年賀状にぴったりな松平健さんのブロマイドや、対松平健さんと「ハローキティ」の豪華コラボレーショングッズの販売などが実施されます☆

キャンペーン開始日：2025年12月22日（月）より順次

開催店舗：全国のファミリーマート店舗

ファミリーマートの年末年始キャンペーンとして、アンバサダーの松平健さんとともに盛り上げる「ファミマツケン」を開催。

人気を博した「ファミマツケン福袋」に続いて、ファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で、松平健さんのオリジナルデザインのブロマイドやステッカー全6種類が発売されます。

また、対象商品を2個同時に買うとおめでたいオリジナルグッズがもらえるキャンペーンが展開されるほか、松平健さんと「ハローキティ」のコラボレーショングッズを発売。

さらに、「ファミマオンライン」では、アクリルスタンドなど、新春の喜びを彩る松平健さんとのコラボレーショングッズの予約受付が開始されます☆

※一部、マルチコピー機の設置のない店舗があります

一家に一枚マツケンプリント！ファミマツケン印刷まつり

価格：

・ブロマイド L判 300円（税込）2／2L判 400円（税込）

・ステッカー L判：400円（税込）２L判：600円（税込）

サイズ：L判・2L判

仕様：ブロマイド／ステッカー ※用紙を選択できます

発売期間：2025年12月22日（月）10:00〜2026年1月31日（土）23:59

販売方法：ブロマイド ランダム式／ステッカー 選択式

内容：全6種類から好きなサイズで、ブロマイドやステッカーとして印刷できます。

発売エリア：全国

「ファミマプリント」にて松平健さんの証明写真がブロマイドやステッカーを販売。

証明写真ガイドラインのデザインを松平健さんのさまざまな表情で再現したデザインや、年賀状にもぴったりの「マツケンタウロス」など、一家に一枚欲しくなるバラエティに富んだファミリーマートオリジナルデザイン全6種類が発売されます。

ブロマイドかステッカーで印刷して、自分ならではのお気に入りの楽しみ方を見つけることができます。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合があります

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合があります

対象商品を2個同時に買うとおめでたいデザインのタオルやハンコがもらえるキャンペーンを開催

キャンペーン期間：2025年12月26日（金）10:00 〜 2026年1月12日（月）

お菓子などの対象商品を2個同時購入すると、おめでたいデザインのグッズが1個もらえるキャンペーンを実施。

縁起物のアートを使用した「踊るお年賀タオル」や「マツケン」のシルエットをデザインした「踊るマツケンハンコ」が用意されています。

踊るお年賀タオル

種類：全3種類

全3種から好きなデザインが選べる「踊るお年賀タオル」

「マツケンサンバII」の歌詞に合わせて「フジサンバ」「踊り明かしタイ」「カルにゃバル」がデザインされた福々しいハンドタオルです。

踊るマツケンハンコ

種類：全3種類

年賀状や手帳、カレンダーに押すのに便利な、松平健さんのイラストが入ったユニークなスタンプ。

「サンバ」「ビバ」「オレ！」など、メッセージ付きのハンコで、新年のコミュニケーションを楽しく彩ります。

※景品がなくなり次第終了

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

ファミペイスタンプ企画

実施期間：

・キャンペーン期間：2025年12月26日（金）〜 2026年1月12日（月）

・応募期間：2025年12月26日（金）〜 2026年1月16日（金）

賞品・当選人数：

スタンプ5個：上様からのお年賀ギフト「人形町今半のお肉カタロギフト」3名

スタンプ1個：ファミマポイント 100円相当 1,000名

ファミペイを提示して「菓子コース対象商品」を買ってスタンプをためると、上様からのお年賀ギフトとして「人形町今半 お肉カタログギフト」や、ファミマポイント100円相当がもらえるキャンペーンも開催。

上様からの景気の良いキャンペーンです☆

松平健さん×ハローキティ 豪華コラボレーショングッズ

松平健さんとサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の豪華コラボレーショングッズが登場。

平成ギャルグッズをイメージしたキーホルダーとステッカーが発売されます。

人気再熱中の”平成ギャル“をテーマに、松平健さんとおそろいの着物をまとった「ハローキティ」のオリジナルデザイングッズがラインナップ。

ラメやホログラムをふんだんにあしらい、カラフルに仕上げられたグッズになっています。

マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付き キーホルダー

価格：976円(税込) ※ランダム封入

発売日：2025年12月26日（金）〜なくなり次第終了

発売地域：全国約2,500店舗

平成に大ブームとなったしっぽ風チャームを付けた「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」

松平健さんと「ハローキティ」のオリジナルデザインが施されたラメ入りのキラキラアクリルキーホルダーです。

平成に大流行したしっぽ風チャームは、バッグやポーチを豪華に彩ります。

※全3種類からランダムで販売されます

マツケン×ハローキティ ステッカーセット

価格：854円(税込）

発売日：2025年12月26日（金）〜なくなり次第終了

発売地域：全国約2,500店舗

松平健さんと「ハローキティ」のオリジナルデザインが施された、ファン必見のユニークなデザインが楽しめる「マツケン×ハローキティ ステッカーセット」は、4枚1組のステッカーセット。

スマートフォンケースに挟めるサイズで、豪華なホログラムでキラキラに仕上げられています。

スマートフォンやPCに貼るのにぴったりなサイズです☆

※店舗によって取り扱いのない場合があります

ファミマオンライン限定マツケングッズ

予約申込期間：2025年12月26日（金）10:00 〜 2026年1月31日（土）23:59

※商品予約ページは12月26日（金）10:00に表示されます

商品お渡し期間：2026年5月17日（日）10:00 〜 5月30日（土）23:59

キャンペーンの開催を記念し「ファミマオンライン」にてマツケングッズを期間限定で予約販売。

特別デザインの「アクリルスタンド」や、お馴染みのポーズからレアな表情まで楽しめる「缶バッジセット」「トートバッグ」など、ファミマオンライン限定のオリジナルグッズが盛りだくさんです☆

キッッッラキラ！マツケンアクリルスタンド（ビバ！サンバ！Ver.）

価格：各2,200円（税込）

申込期間：2025年12月26日（金）10:00〜1月31日（土）23:59

サイズ：約H140×W45mm

ゴールドラメが入ってゴージャスなマツケンアクリルスタンド。

推し活グッズとして映えること間違いなしです。

キッッッラキラ！マツケンアクリルスタンド（オレ！Ver.）

価格：各2,200円（税込）

申込期間：2025年12月26日（金）10:00〜1月31日（土）23:59

サイズ：約H140×W90mm

ゴールドの着物にファミリーマートカラーの帯を纏ったマツケンアクリルスタンド。

両手を大きく広げる「マツケン」のポーズにも注目です。

キッッッラキラ！マツケンアクリルスタンド2種セット〜回るマツケン台座付き〜

価格：4,950円（税込）

申込期間：2025年12月26日（金）10:00〜1月31日（土）23:59

サイズ：

アクリルスタンド（ビバ！サンバ！Ver.）：約H140×W45mm

アクリルスタンド（オレ！Ver.）：約H140×W90mm

ゴージャスなマツケンアクリルスタンド2種と回転する台座のセット。

回転する台座にマツケンアクリルスタンドを差し込み回転させれば、どこでもカーニバル気分が楽しめます。

証明写真風缶バッジセット

価格：3,300円（税込）

申込期間：2025年12月26日（金）10:00〜1月31日（土）23:59

サイズ：約H80×W53mm

マツケンの証明写真風缶バッジ。

6個セットなので、たくさんバッグなどに飾ることができます。

お顔が暗い缶バッジは蓄光仕様です。

マツケンオーロラトートバッグ

価格：4,400円（税込）

申込期間：2025年12月26日（金）10:00〜1月31日（土）23:59

サイズ：約H410×W290×D100mm

おちゃめなマツケンが印刷されたオーロラ仕様のクリアバッグ。

便利なアクリルスライドミラー付きで、アクリルスライドミラーはミラーボール風となっています。

新年のハッピーな気分を盛り上げる、遊び心満載の「マツケン」オリジナルグッズ。

ファミリーマートにて2025年12月22日より開催されている「マツケン（松平健）」コラボレーション「ファミマツケン」の紹介でした☆

