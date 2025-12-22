認定NPO法人フローレンスと東京都渋谷区の間で起きた不動産の担保設定をめぐる出来事がSNSの炎上を発端にテレビ朝日でも報道され、複数の渋谷区議会議員において調査が継続され注目を浴びている。政治に詳しいコラムニストの村上ゆかり氏が解説する――。 Xで話題となった“フローレンス問題”…何か問題だったのか 舞台となったのは、渋谷区内にある保育施設「おやこ基地シブヤ」であり、この施設は