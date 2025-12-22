自主トレを終え、取材に応じるサッカー元日本代表の三浦知良＝大阪府内サッカーの元日本代表FWで去就が注目される58歳の三浦知良が22日、大阪府内で取材に応じ、来季の所属チームについて「年内には最終的な結論が出ると思う」と語った。今季プレーしたJFLのアトレチコ鈴鹿は地域リーグ降格が決定。横浜FCからの期限付き移籍の期間は来年1月末までとなっている。関係者によると、J3福島が獲得に乗り出し、鈴鹿も残留を求めてい