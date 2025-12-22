お笑いコンビ「ジャリズム」としてデビューし、関西で一気に売れっ子となったオモロー山下氏（57歳）。元相方の桂三度（コンビ時代の芸名は渡辺あつむ）と日本のお笑い界を席巻するかと思われたが、東京進出後にまさかの失速。その後、コンビ解散、再結成、“世界のナベアツ”フィーバーを経て再びの解散……と、そのキャリアは浮き沈みが激しい。現在は芸人、うどん屋プロデューサー、ライター、投資家と肩書が入り乱れる変幻自在