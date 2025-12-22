『ラヴィット！』で共演する令和のカリスマ同士が″爽やか交際″同じ高級マンションにそれぞれ部屋を借りて……番組再共演の可能性は…？’21年にデビューし、４年連続『NHK紅白歌合戦』出場が決定。快進撃が止まらないボーイズグループ『BE:FIRST』のリーダー的存在・LEO（27）が現在″夢中″になっている女性とは……。12月上旬の早朝６時頃、都内のマンションから出てきたのはモデルの横田真悠(まゆう)（26）だ。赤いキャップに