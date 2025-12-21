信長の草履を温めた逸話を筆頭に、秀吉には「人たらし」エピソードが多い。国際日本文化研究センター准教授の呉座勇一さんは「実際にそのような気質を持っていたことを示す証拠はない。むしろ、戦国時代でも珍しいほどの残虐性を持つ武将だった」という――（第2回）※本稿は、呉座勇一『真説 豊臣兄弟とその一族』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。■なぜ秀吉は江戸庶民の憧れになったのか豊臣秀吉は、貧しく卑しい出自