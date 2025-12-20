元お笑いコンビ「プラス・マイナス」のシャドウ岩橋が２０日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。元「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」のメンバーで俳優の中島裕翔への怒りを吐露した。中島をめぐっては１９日、女性セブンプラスが女優・新木優子との熱愛を報じた。報道によると、２人は同じマンションに住み半同棲のような生活を送っているという。岩橋と中島には浅からぬ因縁がある。昨年２月に放送された「だれかｔｏな