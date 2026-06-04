マイホームの購入は人生最大の買い物だ。周辺環境を念入りに調べるのはよくある話だが、その時点での隣人はチェックできても、未来のこととなると不可能だ。ガールズちゃんねるに先日、「ご近所ガチャ外れた人」というトピックが立ち、注目を集めた。「一戸建てですがことごとく隣接するご近所がクセ強で失敗したなと思っています」後から周囲に引っ越してきた住民たちの迷惑行為に悩んでいるという。ゴミを用水路に捨てる、顔を合