午後9時半ごろ、東京・渋谷区神宮前で「男の人が顔から血を流し、助けを求めている」などと110番通報がありました。捜査関係者によりますと、けがをした人は重傷とみられ、病院に運ばれたということです。けんかが原因との情報もあり、傷つけた人物は現場近くの建物の中にいるとの情報もあります。警視庁は、傷害事件とみて捜査を始めました。