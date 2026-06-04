【ニューヨーク共同】米大リーグ機構（MLB）のマンフレッド・コミッショナーは、オーナー側が提案している選手の報酬総額に上限を設ける「サラリーキャップ」をめぐって、1994、95年以来のストライキとなることに懸念を示したと3日、AP通信が伝えた。コミッショナーは、同日のオーナー会議での記者会見で、年俸総額の規定額を超えた球団に課徴金（ぜいたく税）を課す制度について「機能していない」とし、球団間の格差是正のた