兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、兵庫県警・たつの署捜査本部は6月4日、殺人容疑で公開手配していた大山賢二容疑者（42）が同3日午前、現場から南へ約13キロ離れた揖保川の支流(同市御津町)で遺体で見つかったと発表した。DNA型鑑定などから大山容疑者本人と特定した。母娘の遺体発見翌日・5月20日に揖保川流域で撮影された大山賢二容疑者 この日から足取りが途絶えていた ※画像提供