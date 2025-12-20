Âç¤­¤Ê¥ê¥¹¥¯»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¡×¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê½ê»ý³«»ÏÇ¯Îð¤ÏÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÀ®ìþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¹â¶¶¶Ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È»ý¤¿¤»Êý¤Ë¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¸ì¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤¬¡Ä¶Ã¤­¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡ÖÂ´¥¢¥ë¡×¹Ö±é²ñ¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢Âç¤­¤¯Æó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ö´û¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë°ÍÂ¸