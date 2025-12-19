年収700万円は不動産投資を始めるのに適した年収帯 年収700万円は、不動産投資を始めるのに十分適した年収帯といえます。実際に、RENOSY（リノシー）で不動産投資を始めている方の割合をみると、年収700万～1,000万円未満の方が全体のおよそ23％です。 RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2025年7～9月 より このデータからも、実際に年収700万円の方が不動産投資を行っている