やまびこが続伸し、上場来高値を更新している。１８日、再生可能エネルギーの活用と電力の安定供給を両立する次世代電源供給システム「マルチハイブリッドシステム」を、岩手県滝沢市の指定避難施設である葉の木沢山活動センターに世界で初めて導入したと発表しており、材料視した買いが入っている。同システムは太陽光発電・蓄電池・エンジン発電機をやまびこ独自開発のエネルギーマネジメントシステムで統合