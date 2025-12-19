ＴＢＳ系で放送される年末恒例の特番「プロ野球戦力外通告」（２９日、深夜０時〜）に、前ヤクルト・山本大貴投手（３０）が登場することが告知された。昨季は４４試合の登板で防御率１・４２と活躍。ロッテ、ヤクルトで通算８シーズンプレーしてきた中継ぎ左腕だが、今季は１７試合の登板にとどまり戦力外通告を受けた。１７日に投稿された番組のＹｏｕＴｕｂｅ動画では予告が公開され、まさかの通達に「めちゃくちゃ悔しか