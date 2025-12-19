マンション相場の高騰が続く中、これまで相場を牽引してきた湾岸のタワーマンションに異変が起きている。これまでのように、出せば売れるという相場ではなくなりつつあるというのだ。2億円を超える強気な価格で売り出したものの、買い手がつかず販売価格を切り下げる例も出てきた。近年の資産形成の王道だった「タワマンすごろく」に陰りが見えつつある理由とは？ 【画像】湾岸タワマン、急失速のワケ 不動産会社が値段を