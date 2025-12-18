外国人観光客の増加で「オーバーツーリズム」やホテル代金の高騰や懸案になっていた京都。実は今、うそのように、宿泊料金が大幅に下がっています。何が起きているのか取材してきました。報告「京都駅前のバス停ですが、長い行列ができています」平日にもかかわらず賑わいをみせている京都ですが、実はある異変が起きているようです。20代（東京から）「朝ご飯、夜ご飯付きで1泊（1人）1万5000円くらい。安いなと感じました。嵐山