冬至といえばゆず湯が思い浮かびますが、「ゆず」を料理に取り入れるのもおすすめです。香り豊かなゆずを添えるだけで、いつもの献立が季節を感じる一皿♪特別な食材や手間はいらず、気軽に楽しめるのも魅力です。冬至の日を、食卓からおいしく味わってみませんか。2025年の冬至は「12月22日（月）」です！冬至（とうじ）は、1年の中で最も昼が短く、夜が長い日。太陽の位置がいちばん低くなり、この日を境に少しずつ昼の時間が長