味の素AGFはマイボトル用ドリンク「ブレンディ」マイボトルスティック（マイボトルスティック）をスポーツ大会で無料配布して来場者・選手・大会運営者のリラックスと水分補給に貢献した。配布場所は、10月25日から27日の3日間、平和堂HATOスタジアム（滋賀県彦根市）で開催された「第24回全国障害者スポーツ大会」（障スポ）。ここに初の試みとして平和堂と共同で「マイボトルではじめようプラチャレ！ウォータースタンド